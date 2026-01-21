Unione Europea irrigidisce la politica migratoria

A Bruxelles, il nuovo corso europeo sulla politica dei migranti sta diventando sempre più duro. Il dibattito tenuto nell’aula di Strasburgo mostra quali sono i punti di vista politici sulle nuove regole in campo migratorio. La maggioranza, che va dal centro-destra ai popolari fino alla destra estrema dei patrioti, sosterrà il pugno duro. I socialisti e i verdi hanno cercato di proporre una visione più umana del fenomeno, ma non sembrano avere molta influenza.

Per l’arco parlamentare di sinistra, la cosa più preoccupante è il disinteresse generale intorno alla violazione dei diritti umani. La socialista Ana Mendes ha specificato che “dobbiamo ridurre la pressione migratoria, ma senza superare i limiti del rispetto dei diritti umani”. La politica delle porte aperte sembra essere definitivamente finita e anche chi una volta sosteneva una linea più morbida ora si accoda alla narrazione orientata a destra.

La Commissione europea esulta per il lavoro fatto, con la vicepresidente Henna Virkkunen che afferma che “si è voltato l’angolo sulla politica migratoria” e che “gli ingressi illegali sono diminuiti del 26 per cento”, il livello più basso dal 2021. Le nuove regole approvate dal Consiglio Europeo mettono nero su bianco una lista di paesi di origine sicuri da cui non accettare quasi mai richiedenti asilo.

Tuttavia, le forze di destra ritengono che le nuove regole debbano affrontare con più serietà il tema dei rimpatri. La patriota Marika Ehlers propone soluzioni particolari, come avere più possibilità di trattenimento in patria dei migranti entrati in Europa illegalmente e fare maggiore pressione sui paesi terzi per rispettare gli obblighi internazionali. I partiti di destra vorrebbero che gli accordi commerciali con i paesi d’origine vengano sospesi o modulati in base alla disponibilità di questi ultimi di riaccogliere in patria i loro cittadini.

Il gruppo The Left e i Verdi si oppongono a questo approccio, sostenendo che condizionare aiuti e commercio con i paesi terzi è una grave violazione dei diritti umani. I diritti umani sono il faro anche per i Verdi, che ricordano che “non possiamo continuare a dire che vogliamo un mondo dominato dalle regole se poi alle nostre frontiere continuano gli abusi ai migranti”. La posizione dei socialisti è ambigua, poiché anche loro sono pronti a sostenere regolamenti che parlino di “lotta al traffico degli esseri umani”, un giro di parole spesso utilizzato per giustificare una battaglia senza limiti alla migrazione.