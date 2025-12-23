Unione Europea: genetica per un allevamento sostenibile

Anafibj ha partecipato al meeting del Sustainable Livestock Intergroup del Parlamento europeo, dedicato al ruolo della genetica e del progresso genetico degli animali in produzione zootecnica per un allevamento più sostenibile, resiliente e competitivo. L’incontro, promosso con il supporto di Effab, ha previsto esperti invitati dall’eurodeputata Jessika Van Leeuwen, con la partecipazione degli eurodeputati Alexander Bernhuber e Benoît Cassart.

L’evento ha riunito rappresentanti delle istituzioni europee, del mondo scientifico, delle organizzazioni di allevatori e dell’industria, con più di 100 partecipanti, per discutere il contributo strategico della selezione genetica al futuro del settore zootecnico europeo. Anafibj ha giocato un ruolo da protagonista e di portavoce degli Enti di Selezione europei. Nel corso dell’incontro sono intervenuti il Prof. Luca Fontanesi, la Dott.ssa Raffaella Finocchiaro, la Dott.ssa Saskia Meier e il Dott. Eric Schmitt, offrendo una panoramica completa sull’evoluzione della genetica e della riproduzione animale.

Raffaella Finocchiaro, in rappresentanza di Anafibj, ha illustrato l’evoluzione degli approcci alla selezione animale, sottolineando come i programmi di miglioramento genetico moderni integrino sempre più obiettivi legati a fertilità, longevità, benessere animale e sostenibilità ambientale. La genetica non è più solo uno strumento per aumentare la produzione, ma un elemento chiave per costruire allevamenti più sani, efficienti e sostenibili nel lungo periodo, rispondendo alle sfide economiche, ambientali e sanitarie.

Il messaggio emerso con chiarezza dall’incontro è che strategie di selezione equilibrate e responsabili garantiscono progressi duraturi per tutti i sistemi di allevamento, dalle razze locali alle linee commerciali. Gli eurodeputati presenti hanno sottolineato l’importanza di evitare stigmatizzazioni basate esclusivamente sull’aspetto morfologico degli animali. La partecipazione di Anafibj conferma il ruolo dell’Associazione come attore di riferimento nel promuovere una zootecnia basata su innovazione scientifica, responsabilità e dialogo con le istituzioni.