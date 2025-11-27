Unione Europea: età minima 16 anni per social

Il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione che chiede nuove e più rigide tutele per i minori online, a partire dall’innalzamento a 16 anni dell’età minima per iscriversi ai social media. La richiesta punta a contrastare l’aumento dei rischi per la salute fisica e mentale dei giovani sul web, considerando che un quarto dei minori presenta già un uso “problematico” dello smartphone.

La proposta prevede di fissare a 16 anni la soglia per accedere a social network, piattaforme di condivisione video e compagni virtuali basati sull’intelligenza artificiale, lasciando tuttavia ai genitori la possibilità di autorizzare l’iscrizione dei ragazzi tra 13 e 16 anni. I deputati apprezzano il lavoro della Commissione europea sulla futura app europea per la verifica dell’età e sull’identità digitale, ma avvertono che tali strumenti dovranno essere precisi, rispettosi della privacy e non esonerare le piattaforme dalle proprie responsabilità.

Per rafforzare la conformità al Digital Services Act, il Parlamento europeo propone di rendere la dirigenza delle piattaforme responsabile in caso di gravi e reiterate violazioni, in particolare sulla protezione dei minori. Inoltre, la risoluzione chiede un intervento deciso della Commissione per vietare le pratiche digitali più dannose e disattivare per default funzioni che favoriscono la dipendenza, come lo scorrimento infinito e l’autoplay.

La risoluzione chiede anche di vietare i siti che non rispettano le norme UE, contrastare le tecnologie persuasive come la pubblicità mirata e il marketing aggressivo, proibire i sistemi di raccomandazione basati sull’engagement per i minori e applicare il DSA anche alle piattaforme di videogiochi online, vietando loot box, contenuti randomizzati e meccanismi pay-to-progress. Secondo gli ultimi dati, il 97% dei giovani europei usa Internet ogni giorno e il 78% dei minori tra 13 e 17 anni controlla il telefono almeno una volta l’ora. L’Eurobarometro indica che oltre il 90% degli europei ritiene urgente intervenire, citando tra le principali preoccupazioni l’impatto dei social sulla salute mentale, il cyberbullismo e l’esposizione a contenuti non adatti all’età.