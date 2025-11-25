14.4 C
Roma
martedì – 25 Novembre 2025
Politica

Unione Europea contro violenza donne

Da stranotizie
Unione Europea contro violenza donne

Il presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, ha aperto una sessione della plenaria a Strasburgo dedicata alla Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Metsola ha affermato che questo giorno è un momento per agire e onorare tutte le donne e le ragazze che hanno perso la vita, quelle sopravvissute e tutte quelle che continuano a soffrire.

Il Parlamento europeo si è impegnato a difendere le donne in tutto il mondo e ha fatto approvare una legge che criminalizza più forme di abuso di genere, sia online che offline. Tuttavia, secondo Metsola, nonostante questi passi avanti, c’è ancora molto da fare, in quanto in Europa il 30% delle donne ha subito qualche forma di violenza fisica o sessuale.

Metsola ha sottolineato che è necessario fare di più per ogni donna che ha subito violenza e per ogni sopravvissuta che ha osato rompere il silenzio. Ha anche ribadito l’impegno del Parlamento a continuare a lavorare per eliminare la violenza contro le donne e a garantire loro sicurezza, dignità e una vita libera dalla paura.

Articolo precedente
I big del tennis italiano tornano in campo
Articolo successivo
Inflazione Usa colpisce consumatori
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.