Unione Europea Approva 1,1 Miliardi di Euro per Sostegno all’Occupazione Giovanile e Femminile in Italia

La Commissione europea ha approvato un regime italiano di sostegno all’occupazione giovanile e femminile, dal valore di 1,1 miliardi di euro, in conformità con le norme UE sugli aiuti di Stato. Questo programma, parzialmente finanziato dal Fondo sociale europeo Plus (Fse+), si rivolge a giovani sotto i 35 anni senza un contratto di lavoro a tempo indeterminato e a donne residenti nel Mezzogiorno che non hanno avuto un impiego stabile negli ultimi six mesi. Entrambe le misure mirano a promuovere l’occupazione tra gruppi vulnerabili, in particolare nei contesti con tassi di disoccupazione più elevati, come il Mezzogiorno, dove la disoccupazione femminile è significativamente alta.

Il regime prevede che i datori di lavoro che assumono giovani o donne con contratti a tempo indeterminato siano esentati dai contributi previdenziali obbligatori. L’aiuto massimo è di 650 euro al mese per lavoratore e di 500 euro per i giovani al di fuori del Mezzogiorno, e sarà disponibile per contratti stipulati entro il 31 dicembre 2025, con un supporto di 24 mesi dopo l’assunzione. L’Italia prevede che il regime genererà oltre 180 mila nuovi contratti di lavoro a tempo indeterminato.

La Commissione considera il regime necessario ed adeguato per favorire un’occupazione stabile tra chi ha maggiori difficoltà di accesso al mercato del lavoro. Inoltre, dispone di misure per prevenire abusi, come il licenziamento di lavoratori attuali per ricevere il sostegno. L’aiuto è temporaneo e aperto a tutti i settori, assicurando in tal modo che non ci siano distorsioni della concorrenza.