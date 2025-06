Unione e Collaborazione: La Celebrazione Post Elettorale

Dopo le recenti elezioni comunali a Sant’Elpidio a Mare, i protagonisti della campagna elettorale si sono riuniti in un momento di convivialità promosso da don Enzo Nicolini. L’incontro ha segnato l’inizio del nuovo mandato politico, favorendo un clima di collaborazione.

Il parroco ha invitato il sindaco Gionata Calcinari e gli avversari Rossano Orsili, Enrico Piermartiri e Mirco Romanelli a partecipare alla celebrazione del Corpus Domini. Durante la messa, don Grzechnik ha coinvolto attivamente i candidati nel momento di preghiera, seguito da una processione verso la sede Caritas. Al termine della serata, don Enzo ha esortato tutti a lavorare insieme per il bene della comunità, enfatizzando l’importanza dell’ascolto e della cooperazione, indipendentemente dai ruoli politici. La serata si è conclusa presso la Locanda dei Matteri con un brindisi collettivo, dove si è discusso di questioni importanti per Sant’Elpidio.

La nuova amministrazione è pronta a iniziare ufficialmente il suo lavoro, con il primo Consiglio comunale che si terrà in piazza Matteotti. La seduta sarà caratterizzata dall’elezione del presidente e dal giuramento del sindaco, oltre alla presentazione della giunta e delle linee programmatiche per il futuro. Don Enzo ha suggerito di ripetere incontri simili per favorire un dialogo costruttivo tra tutti gli attori della politica locale.

Rielaborazione: StraNotizie.it

Fonte: www.corriereadriatico.it