Unione Bancaria e Mes: I Rischi nella Finanza Italiana

Al Congresso nazionale delle Fondazioni bancarie di Gorizia, il presidente dell’Associazione bancaria italiana, Antonio Patuelli, ha espresso la sua preoccupazione riguardo all’Unione bancaria, evidenziando il caso di veti da parte di stati membri, come il Portogallo, che ostacolano le acquisizioni bancarie e contraddicono il Trattato di Maastricht. Patuelli ha criticato il protezionismo nazionale, sottolineando che questa mentalità limita la possibilità di sviluppo dell’Unione europea, specialmente in un contesto di tensioni internazionali.

Ha anche menzionato l’importanza del Meccanismo europeo di stabilità (Mes), la cui riforma attende ancora l’approvazione italiana. Secondo Patuelli, è fondamentale trasformare il Mes in un organismo intergovernativo con regole chiare per garantire l’uso efficiente delle risorse.

Il presidente dell’Abi ha evidenziato che la riduzione dello spread e i tassi d’interesse attualmente favorevoli non porteranno necessariamente a profitti elevati per le banche in futuro. Ha chiesto regole uguali per tutti, lamentando che i veti sui merger, compreso il golden power sul caso Unicredit-Bpm, bloccano l’evoluzione dell’Unione bancaria.

Patuelli ha richiamato l’attenzione anche sulla vigilanza delle fondazioni di origine bancaria, il cui protocollo del 2015 è oggetto di dibattito, soprattuto per il superamento dei tetti di partecipazione a causa dell’aumento dei valori di mercato. Ha avvertito che la stabilità bancaria è essenziale per l’intero sistema economico e non solo per le banche e gli azionisti, suggerendo che i rischi legati a tali soglie non devono essere sottovalutati.

Fonte: www.ilfoglio.it