Unioncamere Economia & Imprese: News e Innovazioni 2025

È stato pubblicato il quarto numero del 2025 del magazine “Unioncamere Economia & Imprese”, che affronta diversi temi principali. Tra questi, il completamento del percorso formativo, realizzato da Unioncamere e Promos Italia, per 25 Camere di commercio, mirato a migliorare l’attrazione di investimenti esteri. Si segnala inoltre il ritorno del Giro d’Italia delle donne che fanno impresa e l’inizio del concorso TOP of the PID 2025, che quest’anno prevede anche premi in denaro per le aziende vincitrici.

Nel numero di aprile/maggio 2025 vengono analizzati temi contemporanei come la necessità di una rilettura del lavoro attuale, l’incontro tra l’Ufficio di Presidenza di Unioncamere e il vicepresidente Fitto a Bruxelles, oltre a discussioni sulle tensioni commerciali e la strategia europea con l’ambasciatore Celeste. Il doppio confronto con Fitto sulla politica di coesione evidenzia il ruolo cruciale del Sistema camerale, che vede un miglioramento nella reputazione secondo un’indagine Ipsos.

Altri argomenti di rilievo includono la riclassificazione delle imprese nel sistema ATECO 2025, l’avvio dell’Osservatorio nazionale dell’economia del mare (OsserMare), e l’iniziativa della Camera Arbitrale di Milano per diventare una società benefit. Il progetto DACC punta alla trasformazione digitale nei Siti UNESCO, e si discute anche di sostenibilità attraverso il Premio impresa ambiente.

In evidenza, la primavera nel cuore della Sardegna 2025 e opportunità per il futuro delle imprese storiche di Agrigento, oltre al Premio oleario Magna Graecia edizione 2024-2025.

