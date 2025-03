Un’Impressione Profonda: L’Aneddoto che Ha Cambio la Storia

Lutto nel mondo dello spettacolo per la morte di Nadia Cassini, ricordata da molti, tra cui l’attore Lino Banfi, con cui ha spesso lavorato. Banfi ha dichiarato di essere rimasto molto scosso dalla scomparsa della collega. In un’intervista, ha condiviso che tra i due c’era un forte legame e ha speso parole toccanti per descrivere l’attrice, definendola “una bravissima persona” con grande disponibilità e bontà.

Nadia Cassini e Lino Banfi hanno collaborato in diverse commedie, come “L’insegnante balla con tutta la classe” e “L’infermiera nella corsia dei militari”. Banfi ha anche rivelato un aneddoto curioso sulla Cassini: poiché era considerata molto bella, aveva assicurato una parte del suo corpo, evidenziando l’importanza che dava alla sua bellezza nel lavoro. “Da un lato è una cosa che faceva ridere, dall’altra faceva impressione”, ha commentato Banfi.

Inoltre, Banfi ha ricordato una battuta iconica della Cassini nella commedia “La dottoressa ci sta col colonnello”, dove l’attrice lo chiamava ‘co**llo’, una frase che non era scritta nel copione ma che ha contribuito a creare un momento memorabile. Dopo la morte di Nadia, Banfi ha condiviso un video sui social per esprimere il suo dolore, accennando anche alla battaglia contro una malattia incurabile che la Cassini stava affrontando negli ultimi tempi. La sua morte ha lasciato un grande vuoto nel cuore di chi l’ha conosciuta e apprezzata.