Unijunior Parma: il progetto educativo per giovani scienziati

Torna all’Università di Parma Unijunior – Conoscere per crescere, il primo e unico esempio italiano di Children’s University. La sesta edizione parte il 25 ottobre nelle Aule delle Scienze del Campus Scienze e Tecnologie e proseguirà fino al 10 gennaio, con una festa finale il 17 gennaio.

Le iscrizioni apriranno il 22 settembre sul sito apposito. L’iniziativa è promossa dall’Associazione Leo Scienza in collaborazione con l’Università di Parma, con il patrocinio dei Comuni di Parma, Collecchio, Felino, Lesignano de’ Bagni e della Regione Emilia-Romagna.

Unijunior è pensata per bambini e ragazzi dai 8 ai 13 anni, con lezioni universitarie tenute da docenti dell’università. Gli appuntamenti si svolgeranno per cinque sabati pomeriggio, affrontando temi di diverse discipline, come astronomia, chimica, fisica, psicologia, diritto e molto altro.

Il programma di quest’edizione offre quasi 30 lezioni, culminando il 17 gennaio con una festa finale dove saranno consegnati i Diplomi, alla presenza di autorità accademiche. Durante l’evento, i partecipanti assisteranno a uno spettacolo teatrale-scientifico.

Unijunior è al contempo un ponte tra il mondo accademico e la società, dando la possibilità alle famiglie di accedere a un ambiente educativo stimolante. La sua missione è promuovere la curiosità nei giovani attraverso un approccio inclusivo, rendendo l’Università un luogo accessibile e aperto al dialogo, dove ogni domanda è considerata importante.

Per ulteriori informazioni, è possibile contattare l’Associazione Culturale Leo Scienza all’indirizzo email indicato.