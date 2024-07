Unieuro vola sulla scia del lancio dell’OPA francese

– Spicca il volo Unieuro, che evidenzia un guadagno del 36,89% in Borsa, dopo l’OPA lanciata dalla società francese Fnac Dartye Ruby Equity Investment, ad un valore di 9 euro più 0,1 azioni Fnac Darty per ogni azione Unieuro posseduta. Un corrispettivo cui il titolo della catena di elettronica italiana si sta allineando oggi e che offre un premio del 42% rispetto al prezzo ufficiale di chiusura del titolo del 15 luglio 2024 8,45 euro, giorno di borsa antecedente la pubblicazione dell’offerta, ed un premio del 34% rispetto al prezzo medio di chiusura ponderato con i volumi degli ultimi 3 mesi.

L’analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista del maggior distributore di elettronica di consumo ed elettrodomestici più pronunciata rispetto all’andamento del FTSE Italia Star. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.

Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per Unieuro, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l’area di supporto stimata a 11,05 Euro. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 11,57 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 10,83.