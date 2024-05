Unieuro sconta lo SMART TV NEO QLED 8K SAMSUNG a PREZZO INTERESSANTE

Non c’è solamente l’offerta Unieuro su un notebook da gaming MSI a poter attirare l’attenzione sulle promozioni lanciate in ambito Tech dalla popolare catena. Quest’ultima, infatti, ha anche messo al centro di uno sconto importante uno Smart TV Neo QLED 8K di Samsung.

OTTIMA OFFERTA UNIEURO su SMART TV 8K NEO QLED SAMSUNG

Il modello Samsung Series 7 QE55QN700CTXZT viene ora proposto a un costo pari a 999 euro tramite il sito Web ufficiale di Unieuro. Il prezzo precedente ammontava a 1.169 euro: lo sconto è del 14%. Si fa invece riferimento a un risparmio del 60% rispetto al prezzo consigliato di 2.499 euro.

Le specifiche tecniche del televisore comprendono un pannello da 55 pollici con risoluzione 8K (7.680 x 4.320 pixel). Il sistema operativo è Tizen, un classico per il brand, dunque potete stare tranquilli in termini di presenza delle funzioni smart. Per maggiori dettagli sulle caratteristiche, potete fare riferimento direttamente all’annuncio di Unieuro o al portale ufficiale di Samsung.

Se, invece, siete alla ricerca di ulteriori promozioni a livello di televisori, approfondire la scheda Volantino potrebbe fare al caso vostro. Ad esempio, nel contesto di quest’ultima è stata segnalata la promozione Amazon su uno Smart TV 2024 di TCL. In quel caso la fascia di prezzo è quella attorno ai 400 euro e il pannello da 55 pollici ha risoluzione 4K.