Unieuro sconta di oltre 450 euro un notebook da gaming ASUS con RTX 4080

Non ci sono solamente offerte Unieuro su TV Samsung a poter attirare l’attenzione degli appassionati del mondo della tecnologia in questo periodo. Potrebbe infatti magari interessarvi dare un’occhiata anche all’iniziativa promozionale che coinvolge un notebook da gaming ASUS con GPU RTX 4080.

Più precisamente, il modello ASUS ROG Strix G16 G614JZ-N3001W viene adesso proposto a un costo pari a 2.226,91 euro mediante il sito Web ufficiale di Unieuro. Da quest’ultimo portale apprendiamo che generalmente il prezzo consigliato per il computer portatile ammonterebbe a 2.699 euro. Si fa insomma riferimento a un possibile risparmio del 17% (partendo dal costo consigliato, mentre partendo da quello che Unieuro indica come prezzo precedente lo sconto è del 4%).

In parole povere, a calcoli fatti, è possibile usufruire di uno sconto di 472,09 euro. Certo, il prezzo rimane non propriamente per tutti, ma capite bene che chi è alla ricerca di un notebook in grado di offrire determinate performance in ambito gaming potrebbe voler dare un’occhiata a questa possibilità. D’altronde, di mezzo c’è la succitata scheda video NVIDIA GeForce RTX 4080.

Per quel che riguarda invece la restante scheda tecnica di ASUS ROG Strix G16 G614JZ-N3001W, troviamo un processore Intel Core i7-13650HX, 16GB di RAM e 512GB di SSD. Il pannello da 16 pollici ha invece risoluzione 1.920 x 1.200 pixel, mentre il sistema operativo è immancabilmente Windows 11 Home.

