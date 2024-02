Unieuro sconta di oltre 200 euro un PC da gaming HP con GPU RTX 4060

Andando oltre alle offerte Unieuro su prodotti Dyson, potreste magari voler dare un’occhiata anche ad altre iniziative promozionali legate alla popolare catena. Infatti, è stato lanciato, ad esempio, uno sconto non di poco conto su un PC da gaming HP con una GPU RTX 4060.

Più precisamente, il modello Victus by HP TG02-1012nl viene adesso proposto a un prezzo pari a 999 euro mediante il sito Web ufficiale di Unieuro. Da quest’ultimo portale si apprende che il prezzo precedente per portarsi a casa il computer risultava pari a 1.199,90 euro, quindi di mezzo c’è di fatto un possibile risparmio del 16%.

Essenzialmente, dunque, a conti fatti si fa riferimento a uno sconto di 200,90 euro. Capite bene, insomma, che potrebbe potenzialmente trattarsi di un’occasione interessante per coloro che sono alla ricerca di un PC preassemblato che non sfondi la “barriera psicologica” dei 1.000 euro. D’altronde, lato hardware, la succitata scheda video NVIDIA GeForce RTX 4060 può fare gola in ambito gaming. Vale in ogni caso la pena notare che l’offerta rientra nel volantino La Festa della Tecnologia di Unieuro, che resterà attivo fino al 14 febbraio 2024.

In ogni caso, per quel che riguarda la restante scheda tecnica di Victus by HP TG02-1012nl, troviamo un processore Intel Core i5-13400F, 16GB di RAM e 512GB di SSD. Per il resto, il sistema operativo risulta invece immancabilmente Windows 11 Home.

Prodotto scontato e 20 euro di bonus con HYPE Next.

