Unieuro peggiora guidance EBIT dopo primo semestre in calo

– Unieuro, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nella distribuzione di elettronica di consumo ed elettrodomestici in Italia, ha chiuso la semestrale al 31 agosto 2023, con ricavi pari a 1.227,9 milioni di euro -5,0% rispetto ai primi sei mesi del precedente esercizio, in un mercato dell’elettronica di consumo che registra una contrazione del 6%, a fronte del difficile contesto macroeconomico e della saturazione di alcune categorie di prodotto dopo anni di crescita record.

L’EBIT Adjusted è pari a 2,7 milioni di euro, rispetto a 12,1 milioni nel primo semestre 2022/23, con una variazione attribuibile all’andamento della marginalità nel primo trimestre dell’esercizio in corso. Il risultato netto Adjusted è pari a -0,6 milioni di euro, rispetto a 4,6 milioni nel primo semestre del precedente esercizio.

“La redditività operativa del secondo trimestre, invariata rispetto al corrispondente periodo del precedente esercizio e in controtendenza rispetto all’andamento registrato nei trimestri precedenti, è il risultato di un’attenta gestione dei costi e dei margini e dimostra la nostra capacità di resilienza in un mercato difficile – ha commentato l’AD Giancarlo Nicosanti Monterastelli – Le aspettative di un andamento macroeconomico ancora sfavorevole per il prosieguo dell’esercizio ci rendono ancora più determinati nel realizzare il nostro ambizioso piano strategico focalizzato sul controllo dei costi e sulla crescita, in particolare nei servizi, per assicurare all’azienda una crescente redditività nell’arco di piano”.

La cassa netta è pari a 78,5 milioni di euro, in crescita rispetto a 71 milioni al 31 agosto 2022 e in riduzione rispetto a 124,4 milioni di inizio esercizio principalmente per effetto della stagionalità tipica che determina un assorbimento di liquidità nel primo semestre.

Con riguardo all’outlook 2023/24, Unieuro afferma che l’EBIT Adjusted è atteso nella fascia bassa del range precedentemente comunicato, ovvero attorno a 35 milioni di euro, a fronte di ricavi stimati in un range di 2,70-2,75 miliardi di euro; Cassa netta prevista in un range di 90-110 milioni a fine esercizio.

Foto: © Sergiomonti | Dreamstime.com