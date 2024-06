Unieuro, le nuove offerte solo online portano il meglio del tech fino al 9 Giugno

Parallelamente al nuovo volantino, Unieuro ha lanciato anche le nuove offerte solo online che fino al 9 Giugno 2024 propongono un’ampia gamma di prodotti tech a prezzi ridotti.

Il TV Samsung UE55CU7170UXZT da 55 pollici è disponibile in offerta a 418 Euro, con un risparmio consistente se si tiene conto che di listino costa 699,90 Euro, mentre il UE43CU7170UXZT da 43 pollici passa a 329 Euro: in questo caso la riduzione è di 170 Euro dai 499,90 Euro imposti dal produttore.

Non mancano gli sconti collaterali: in questo senso tra gli smartphone segnaliamo la promozione sul Samsung Galaxy A55 5G con schermo da 6,6 pollici e 256 gigabyte di storage, che passa a 440 Euro, dai 549,90 Euro di listino. In sconto anche l’iPad da 10,2 pollici con processore A13 Bionic e 64 gigabyte di memoria, disponibile a 339 Euro, rispetto ai 409 Euro di listino. VAI SUBITO ALL’OFFERTA

Il MacBook Air da 13 pollici con processore M1 8-core ed SSD da 256 gigabyte invece passa ad 899 Euro, dai 1229 Euro di listino, mentre l’Acer Aspire 3 da 15,6 pollici con processore i3 ed 8 gigabyte di RAM viene proposto a 379,90 Euro.

La lista completa dei prodotti in offerta è disponibile attraverso questo indirizzo.