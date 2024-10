Unieuro, il CdA vota a maggioranza di non portare in adesione all’OPAS le azioni proprie

Il Consiglio di Amministrazione di Unieuro ha deciso di non aderire all’offerta pubblica di acquisto e scambio proposta da Fnac Darty SA e Ruby Equity Investment per le 70.004 azioni proprie detenute dalla società, equivalenti allo 0,34% del capitale. La decisione, presa a maggioranza, ha visto i voti contrari del Presidente Stefano Meloni e dei Consiglieri Benedetto Levi, Giuseppe Nisticò e Alessandra Stabilini. Questa scelta si inserisce nel contesto delle riserve già espresse nel Comunicato dell’Emittente del 29 agosto 2024, riguardo alla congruità del corrispettivo dell’offerta, ritenuto non idoneo a remunerare adeguatamente gli azionisti della società. Il corrispettivo, secondo Unieuro, non rappresenta il valore atteso delle azioni, il quale è influenzato anche dalla possibile attuazione del Piano Strategico e dal completamento dell’integrazione del Gruppo Covercare.

La decisione del Consiglio è ulteriormente rafforzata dai risultati preliminari del semestre chiuso al 31 agosto 2024, che hanno superato le aspettative della società. Questi risultati positivi, insieme a un miglioramento delle previsioni di redditività per l’esercizio in corso, hanno contribuito a giustificare il rifiuto dell’offerta. L’analisi del Consiglio ha quindi portato alla conclusione che la capacità di generare valore per gli azionisti nel lungo termine potrebbe essere compromessa dall’accettazione dell’offerta.

Nel complesso, l’organo direttivo ha ritenuto che, alla luce delle prospettive future e dell’attuazione della strategia aziendale, le azioni di Unieuro possiedano un potenziale di crescita più significativo rispetto a quello offerto da Fnac Darty SA e Ruby Equity Investment. La posizione contraria di alcuni membri del Consiglio sottolinea una differente visione strategica riguardo al valore delle azioni e all’opportunità di partecipare a tale operazione di mercato. Tuttavia, la maggioranza ha confermato la volontà di non procedere con l’adesione all’offerta, mantenendo così il controllo delle proprie azioni e mirando a una strategia di crescita autonoma.