Unieuro, Gianna La Rana nuova Investor Relations Director

– Unieuro, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nella distribuzione di elettronica di consumo ed elettrodomestici in Italia, ha comunicato la nomina di Gianna La Rana a Investor Relations Director. La manager avrà la responsabilità di gestire i rapporti e sviluppare il dialogo con gli investitori e gli analisti finanziari.

La Rana vanta più di venti anni di esperienza nella comunicazione finanziaria di società quotate in Borsa. Dal 2020 ha ricoperto il ruolo di Head of Investor Relations in Medacta Group, società quotata sulla Borsa Svizzera, dove è stata responsabile anche della Corporate Social Responsibility e della Corporate Communication.

Dal 2007 ha ricoperto il ruolo di Head of Investor Relations in Fiera Milano, estendendo la propria responsabilità alla Sostenibilità dal 2018. In precedenza, è stata responsabile Investor Relations di SAES Getters. Ancora prima ha lavorato nel Gruppo ENI, dapprima in Italiana Petroli e successivamente in SNAM.