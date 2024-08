UNIEURO ESAGERA sullo SMART TV LG OLED 2024: DOPPIA PROMO FUORITUTTO

Non c’è esclusivamente l’offerta Unieuro su un Android TV low cost a poter attirare la vostra attenzione in questa bollente estate. La popolare catena, infatti, ha dato il via a una doppia promozione su uno Smart TV di LG uscito nel 2024.

OTTIMA DOPPIA PROMO UNIEURO su SMART TV LG 2024

Il modello LG OLED65C44LA viene adesso proposto, di base, a un prezzo pari a 2.199 euro tramite il sito Web ufficiale di Unieuro. Il prezzo consigliato sarebbe di 2.599 euro, dunque c’è un primo sconto di 400 euro. Questo grazie all’iniziativa Sconti Fuoritutto di Unieuro, che rimarrà attiva fino al 22 agosto 2024.

Non è però finita qui, dato che per l’occasione è stato attivato anche uno sconto extra del 18,04% con una spesa minima di 999 euro. In parole povere, aggiungendo al carrello il televisore si apprende che il prezzo finale è di 1.847,30 euro (inclusi 45 euro di spese di spedizione per prodotti di grandi dimensioni), per un risparmio totale di 751,70 euro.

La scheda tecnica del televisore comprende un pannello OLED da 65 pollici con risoluzione 4K (3.840 x 2.160 pixel). La presenza delle principali funzioni smart è invece garantita dall’utilizzo del sistema operativo webOS, un classico per il brand in questione. Per ulteriori dettagli sulle caratteristiche, potete fare riferimento all’annuncio di Amazon oppure al portale ufficiale di LG.

Nel caso in cui, invece, siate alla ricerca di ulteriori promozioni in ambito Smart TV, approfondire quanto segnalato nel contesto della scheda Volantino potrebbe fare al caso vostro. In quest’ultima, ad esempio, è stata segnalata la promozione Amazon su uno Smart TV Nanocell di LG. In quel caso, il pannello ha diagonale di 55 pollici e risoluzione 4K.