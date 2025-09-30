16.1 C
Unidata e l’Innovazione alla Maker Faire di Roma

Da StraNotizie
Unidata partecipa alla Maker Faire Rome, un’importante manifestazione dedicata a tecnologia e innovazione, che si svolgerà al Gazometro Ostiense di Roma. L’azienda, Gold Partner dell’evento, è stata presente fin dall’inizio e condividerà la sua visione sull’innovazione e la connettività.

Fondata nel 1985, Unidata S.p.A. è un attore chiave nel settore delle telecomunicazioni, del cloud e dell’IoT, con una rete in fibra ottica di oltre 7.920 km e una rete wireless capillare. Opera con due data center proprietari e si rivolge a più di 29.300 clienti, tra cui aziende e privati. L’azienda promuove attivamente la cultura digitale e sviluppa infrastrutture per connettività ultraveloce e smart city.

Renato Brunetti, Presidente e Amministratore Delegato di Unidata, ha sottolineato l’importanza del sostegno alla Maker Faire come un modo per credere nei giovani talenti e nella diffusione della cultura tecnologica. Unidata è coinvolta in progetti significativi come il 5G e le infrastrutture smart city a Roma, e questa manifestazione offre l’opportunità di mostrare come la tecnologia possa migliorare la vita quotidiana.

Durante l’evento, Unidata garantirà connettività veloce e affidabile, fondamentale per le tecnologie esposte, creando un ambiente dinamico e interattivo. Inoltre, l’azienda avrà uno spazio espositivo dedicato, dove i visitatori potranno scoprire le sue soluzioni consumer, come la fibra FTTH e i servizi di telefonia VoIP. Sarà un’occasione per interagire con esperti e trovare soluzioni personalizzate per esigenze quotidiane e professionali.

