Unidata crolla in avvio dopo accelerated bookbuilding

– Come previsto, avvio di seduta in forte calo per Unidata, operatore di telecomunicazioni, Cloud e servizi IoT quotato su Euronext Growth Milan. La società romana ha collocato 360.000 azioni mediante un accelerated bookbuilding ABB a 42 euro per azione, bel al di sotto della chiusura precedente.

In discesa il titolo Unidata, che si attesta a 43 euro per azione, con un calo del 9,47%. Attesa per il resto della seduta un’estensione della fase ribassista con area di supporto vista a 42,5 e successiva a 42. Resistenza a 43,4.