Unicredit si posiziona sul 4-5% di Generali: Assenza di commenti dalla banca

Unicredit sarebbe “in manovra” per acquisire il 4-5% di Generali, secondo quanto riportato dal Sole 24 Ore. Questa mossa sarebbe motivata da un’opportunità speculativa, dato che il titolo di Generali ha raggiunto i massimi dal 2007, superando i 30 euro, in un contesto di conflitto tra soci per il controllo della compagnia. La decisione di Unicredit arriva nel mezzo di tensioni legate a Mediobanca, dove Mps ha presentato un’offerta “carta su carta”. Mediobanca detiene attualmente il 13,10% di Generali, il che rende quest’operazione rilevante.

Un portavoce di Unicredit non ha commentato le voci, sottolineando però che la banca, guidata da Andrea Orcel, rimane focalizzata sull’operazione riguardante Commerzbank e Bpm. L’acquisto di azioni di Generali non sarebbe visto come un investimento strategico, ma potrebbe influenzare significativamente la situazione generale legata al controllo del Leone di Trieste.

Vari esperti affermano che gli acquisti delle quote di Generali siano iniziati prima dell’annuncio dell’offerta di Mps su Mediobanca e che il pacchetto di azioni sarà utilizzato da Orcel per perseguire gli interessi della banca. In merito alla situazione del settore bancario, il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti ha dichiarato che l’offerta di Mps su Mediobanca non rappresenta una guerra Roma-Milano, ma è parte di un’operazione internazionale in cui lo Stato deve proteggere gli interessi nazionali.

Giorgetti ha anche risposto a domande riguardanti presunti aiuti richiesti dal governo tedesco all’Italia per frenare l’operazione Unicredit su Commerzbank, affermando che ogni paese deve prendere le proprie decisioni.