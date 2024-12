UniCredit riduce la sua partecipazione nel 28% di Commerzbank: Berlino risponde con un’accusa di ostilità

UniCredit ha aumentato la sua partecipazione in Commerzbank, portandola a circa il 28%, e ha annunciato l’intenzione di raggiungere una quota fino al 29,9%. Questo ha suscitato preoccupazioni e critiche da parte del governo tedesco, rappresentato da Wolfgang Buechner, che ha definito l’azione di UniCredit come “non coordinata e ostile”. Secondo Buechner, tali manovre nel settore bancario sono inadeguate, e lo Stato tedesco si oppone fermamente a qualsiasi tentativo di scalata, sottolineando l’importanza di mantenere l’indipendenza di Commerzbank. Nonostante UniCredit avesse in precedenza dichiarato di non voler agire fino alle elezioni federali, la sua mossa ha riacceso le speculazioni su un potenziale progetto di fusione.

UniCredit ha acquisito il 9% del capitale di Commerzbank nel settembre scorso, di cui un 4,5% dallo Stato tedesco. Questa partecipazione sembra indicare un interesse crescente nella seconda banca tedesca e nella possibilità di fusioni future. Tuttavia, il governo tedesco osserva con cautela i progetti di UniCredit, ritenendo che l’integrazione di due grandi banche di importanza sistemica comporti rischi significativi, in particolare per i dipendenti.

L’analista Marco Troiano di Scope Ratings ha commentato che UniCredit potrebbe voler esercitare maggiore influenza sulla gestione di Commerzbank, limitando le opzioni strategiche della banca tedesca. Nonostante ciò, si ritiene che l’istituto italiano sia interessato a una fusione totale, ma che procederà con cautela. L’approvazione normativa per aumentare la partecipazione è una delle priorità, e l’analista prevede che la mossa non avverrà prima della fine del 2025 o dell’inizio del 2026. Inoltre, UniCredit potrebbe dover completare l’acquisizione di Banco BPM, se dovesse procedere, rendendo il processo di integrazione ancora più complesso.

Per concludere, è essenziale che UniCredit affronti e mitighi le resistenze da parte di sindacati, partiti politici e dell’opinione pubblica tedesca per evitare un’acquisizione ostile. L’istituto italiano dovrà impegnarsi attivamente per ottenere il supporto di vari soggetti interessati per un eventuale progetto di fusione che potrebbe rivelarsi strategicamente vantaggioso.