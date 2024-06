UniCredit, nuova obbligazione in negoziazione diretta con tasso legato all’Euribor3m

– UniCredit continua l’attività di emissioni obbligazionarie in negoziazione diretta, con l’obiettivo di allargare la gamma offerta a soluzioni di diverso tipo per andare incontro a tutti gli investitori, che vogliono continuare a investire nel segmento del reddito fisso in un contesto di

tassi in discesa.

In particolare, presenta la nuova obbligazione retail UniCredit direttamente negoziabile sul mercato MOT e Bond-X di Borsa Italiana. La nuova obbligazione è caratterizzata da una durata di 10 anni e un tasso variabile. Prevede cedole trimestrali legate all’andamento del tasso Euribor 3 mesi, con una partecipazione positiva al 160% e un cap al 5,45%. Il tasso di riferimento Euribor 3 mesi viene rilevato il secondo giorno lavorativo antecedente la data di inizio di ciascun periodo di interesse.

“Le obbligazioni sono state pensate in ottica di chi vuole continuare a investire a un tasso variabile nonostante il previsto calo dei tassi“, si legge in una nota. La partecipazione al 160% permette di essere esposti all’andamento del tasso Euribor a 3 mesi e, contemporaneamente, migliorare il tasso di interesse che si ottiene, fino a un massimo cap previsto al 5,45% annuale e un minimo floor pari allo 0%.

Dal 12 al 28 giugno, in base alle condizioni di mercato e in linea con il regolamento del mercato di riferimento MOT e Bond-X, l’obbligazione sarà offerta sul mercato MOT e Bond-X a un prezzo pari al 100% del prezzo di emissione.