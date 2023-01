Unicredit nell’UBS Global Quality Dividend Payers Index

– Unicredit è tra i pochi titoli finanziari europei a far parte dell’UBS Global Quality Dividend Payers Index, “un indice liquido, negoziabile e total return basato sull’approccio UBS”.

Nell’elenco globale intersettoriale di soli 45 titoli figurano: AES Corp, Air Products and Chemicals, American Electric Power Inc, American Tower Corporation, Analog Devices Inc, BP, Blackstone, Group, Broadcom Inc, CME Group Inc, CVS Health Corp, CenterPoint Energy Inc, China Railway Group, Compagnie Financiere Richemont, Computershare, Corning Inc, Deutsche Bank, Dongyue Group, DuPont de Nemours Inc, Eaton Corporation PLC, Equitable Holdings Inc, Equity LifeStyle Properties Inc, Extra Space Storage Inc, FedEx Corporation,

Fidelity National Information Services, Genting, InterContinental Hotels Group, Itau Unibanco, Jiangsu Yanghe Brewery, Johnson Controls International plc, Masco Corporation, Microchip Technology Inc, MinebeaMitsumi, Morgan Stanley, Nestlé, NextEra Energy Inc, Northern Trust Corporation, Repsol, Sodexo, State Street Corporation, Sysco Corp, TDK, Targa Resources Corp, Target Corporation, UniCredit.