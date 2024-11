Unicredit in Forte Ribasso dopo l’Avvio dell’Acquisizione di Banco BPM, Che Decolla

Apertura positiva per le borse europee con gli indici di Parigi, Francoforte e l’Eurostoxx 50 in rialzo di mezzo punto percentuale. Milano si mostra più volatile, con un incremento di solo 0,10% poco dopo l’apertura. Nel frattempo, si registrano grandi movimenti nel settore bancario, in particolare con l’annuncio inaspettato di Unicredit, la seconda banca italiana, che ha avviato una scalata a Banco Bpm, la terza banca del paese. Se andasse a buon fine, si formerebbe il terzo gruppo bancario europeo.

Unicredit ha presentato un’offerta di 10,1 miliardi di euro per Banco Bpm attraverso uno scambio di azioni. Le sinergie di costo previste ammontano a 900 milioni di euro all’anno, rappresentando il 14% dei costi combinati, mentre le sinergie di ricavo sono stimate in 300 milioni, grazie a un miglioramento dell’offerta di prodotti e alla tecnologia. L’offerta ha sorpreso gli analisti, dato che Banco Bpm aveva recentemente avviato un’OPA per la società di gestione del risparmio Anima ed era entrata con una quota significativa in Banca Mps, mentre Unicredit stava puntando da mesi alla scalata della tedesca Commerzbank.

L’operazione proposta da Unicredit valorizza il titolo di Banco Bpm a 6,657 euro per azione, un incremento dello 0,5% rispetto a venerdì scorso e del 15% rispetto al 6 novembre, quando Banco Bpm aveva lanciato l’OPA su Anima. Tuttavia, all’apertura delle contrattazioni, Banco Bpm ha mostrato un rialzo notevole, non facendo prezzo per eccesso di rialzo, per poi stabilizzarsi su un incremento del 5,21%. D’altra parte, Unicredit ha visto un calo del 2,80%, con Mps che scende dell’1,80%. Intesa Sanpaolo registra un’ulteriore diminuzione dello 0,59%, mentre si osservano lievi aumenti per Banca Popolare di Sondrio e Bper Banca.

L’AD di Unicredit, Andrea Orcel, ha dichiarato in una conferenza con gli analisti che la posizione in Commerzbank è un investimento che avrà bisogno di tempo per maturare.