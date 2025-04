Unicredit in Contenzioso con il Governo sul Golden Power di Banco BPM

UniCredit ha dichiarato di non poter prendere decisioni definitive riguardanti l’offerta pubblica di scambio su Banco Bpm a causa del via libera condizionato del governo che ha attivato la ‘golden power’. In una nota, il gruppo ha rimarcato che, oltre al diritto di richiedere una riconsiderazione da parte dell’autorità, il decreto prevede la possibilità di riferire immediatamente se non fosse possibile rispettare le prescrizioni in parte o in toto. Le condizioni imposte da Palazzo Chigi potrebbero compromettere la libertà di UniCredit nel prendere decisioni future, potenzialmente causandole sanzioni per presunti inadempimenti. L’uso dei poteri speciali in un’operazione domestica tra banche italiane è inusuale e desta perplessità, visto che non è stato applicato in contesti simili precedenti. UniCredit ha ricevuto il decreto lo scorso 18 aprile, che stabilisce vincoli sulla gestione delle future attività creditizie, sulla liquidità dell’entità combinata, e sulle operazioni in Russia. La banca ha espresso l’intenzione di mantenere o aumentare l’esposizione alle PMI e di supportarle con prodotti di alta qualità, oltre a impegnarsi a ridurre ulteriormente la sua presenza in Russia, già diminuita del 90% negli ultimi tre anni. UniCredit ha evidenziato che le prescrizioni risultano ambigue e non sempre allineate con la legislazione italiana e comunitaria e con le decisioni delle autorità regolatorie. Queste incertezze potrebbero minare la capacità della banca di operare in modo coerente e prudente nel futuro.