UniCredit: Consob Sospende Offerta Pubblica su BPM per 30 Giorni

La Consob ha sospeso per 30 giorni l’offerta pubblica di scambio volontaria totalitaria di UniCredit sulle azioni ordinarie di Banco Bpm. Questa decisione è motivata dalla “situazione di incertezza” legata all’offerta, in particolare per quanto riguarda l’uso del Golden Power da parte del governo, il che impedisce ai destinatari di esprimere un giudizio fondato sull’operazione.

UniCredit ha presentato un’istanza di autotutela alla Presidenza del Consiglio, chiedendo la riapertura del procedimento relativo al Golden Power. L’istituto di credito cerca di chiarire le informazioni e i dati che non sarebbero stati presi in considerazione e di definire in modo preciso i contenuti delle prescrizioni attuali, ritenute ambigue.

Banco Bpm ha reagito dichiarando di adottare tutte le misure necessarie a proteggere la banca e i suoi azionisti, etichettando il provvedimento come “abnorme” e “di assoluta gravità”. Fonti interne alla banca fanno sapere che si prevede una comunicazione ufficiale sulla questione nelle prossime ore.

