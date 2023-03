Unicredit, con risultati record contributo Fondazione sale a 20 milioni

– Nel 2022 Unicredit ha registrato un utile record di 6,5 miliardi che, secondo i documenti predisposti in vista dell’assemblea di fine mese, alza anche il contributo per Unicredit Foundation: passa da 4 milioni a oltre 20 milioni.

Dal 2003, la fondazione ha sempre sostenuto progetti di rilevante impatto sociale e di innovazione, restituendo alle comunità in cui la banca opera 125 milioni di euro. Inoltre, negli ultimi 12 anni, UniCredit Foundation ha erogato più di 300 borse di studio e di ricerca a sostegno di 1.200 giovani studenti e ricercatori, per un totale di 22,5 milioni di euro a livello europeo.

Nel 2022, in un contesto caratterizzato da una generale incertezza geopolitica e dai continui strascichi della crisi pandemica, UniCredit Foundation ha allocato un totale di 5,5 milioni di euro a favore di progetti in ambito sociale.

La fondazione guida il modo in cui il gruppo si impegna con le comunità in cui opera, con iniziative come la partnership con Teach for All che serve a dare vita all’impegno della fondazione stessa a sostegno delle nuove generazioni europee.