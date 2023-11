UniCredit colloca Green Bond da 750 milioni di euro

– UniCredit ha emesso con successo un Senior Preferred Green Bond da 750 milioni di euro con scadenza 6 anni e 3 mesi e possibilità di rimborso anticipato call dopo 5 anni e 3 mesi, rivolto a investitori istituzionali. L’emissione avviene in seguito a un processo di book building che ha raccolto domanda per oltre 2 miliardi di euro da parte di più di 150 investitori a livello globale.

Grazie a ciò, il livello inizialmente comunicato al mercato di circa 180pb sopra il tasso mid-swap è stato rivisto e fissato a 150pb. Conseguentemente la cedola annuale è stata determinata pari al 4,60%, con prezzo di emissione/re-offer di 99,887%.

L’allocazione finale ha visto la prevalenza di fondi 68%, banche e private bank 25%, assicurazioni 6%. Complessivamente, il 79% delle obbligazioni è stato collocato presso investitori con un focus ESG/SRI/Green. La domanda è pervenuta principalmente da: Francia 29%, Italia 29%, UK 12%, Germania/Austria 10%, Spagna/Portogallo 10%, Svizzera 6% e Benelux 3%.

Il ricavato è destinato a finanziare specifici progetti in materia di energie rinnovabili, trasporti puliti ed edifici verdi. L’emissione completa il Funding Plan 2023 riservato agli investitori istituzionali e conferma ancora una volta la capacità di UniCredit di accedere al mercato in diversi formati, si legge in una nota.

UniCredit ha ricoperto il ruolo di Sole Book Runner e Lead Manager affiancata da Barclays, BNP Paribas, BofA, Intesa Sanpaolo, ING, Santander e UBS in qualità di Joint Lead Managers. La quotazione avverrà presso la Borsa di Lussemburgo.