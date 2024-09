UniCredit avvia l’internazionalizzazione del business bancassurance vita in Italia

UniCredit ha intrapreso il processo di internalizzazione del proprio business di bancassurance vita in Italia, disdicendo gli accordi con CNP Assurances e Allianz. Questo processo permette alla banca di esercitare i diritti di acquisto delle quote detenute da queste compagnie, acquisendo il 51% di CNP UniCredit Vita (CUV) da CNP Assurances e il 50% di UniCredit Allianz Vita (UAV) da Allianz, portando UniCredit a controllare il 100% di entrambe le entità. La decisione di internalizzare questo business si allinea con l’obiettivo della banca di crescere in un settore profittevole e basato su commissioni, in cui è già un attore di primaria importanza. Si prevede che ciò consenta sinergie e un miglioramento del servizio ai clienti.

Le joint venture per il business bancassurance danni non subiranno variazioni e rimarranno operative secondo i termini stabiliti nel gennaio 2022. Il Consiglio di Amministrazione di UniCredit ha ufficialmente approvato la disdetta dell’accordo parasociale con CNP Assurances e l’esercizio dell’opzione di acquisto per il 51% di CUV, così come la disdetta dell’accordo con Allianz e l’acquisto del 50% di UAV. Le procedure relative alle transazioni seguiranno metodi concordati per determinare i prezzi di acquisto, con l’incarico a esperti indipendenti per la certificazione dei valori.

Le operazioni di acquisto si svolgeranno dopo l’ottenimento delle necessarie autorizzazioni da parte delle autorità competenti, con l’attesa di completamento nel 2025. Dopo la conclusione delle transazioni, CUV e UAV saranno integrate nella nuova divisione di bancassicurazione, guidata da Alessandro Santoliquido. Queste operazioni verranno finanziate per cassa e l’impatto sulla posizione di capitale del Gruppo dipenderà dai prezzi di acquisto definitivi. Le stime preliminari suggeriscono un possibile impatto di circa 20 punti base sul rapporto CET1, a seguito del riconoscimento della BCE di UniCredit come conglomerato finanziario con vigilanza supplementare e dell’applicazione del “Danish Compromise”. In sintesi, l’internalizzazione riflette una strategia per migliorare l’efficienza e la redditività di UniCredit nel settore della bancassurance in Italia.