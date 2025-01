Unico faro, tra due anni prepariamoci a vincere

“Dobbiamo prepararci a un confronto elettorale tra due anni che deve dare vita a un governo di cambiamento e garantire durata per tutta la legislatura”, ha dichiarato l’ex Premier Romano Prodi durante un intervento a Milano per l’evento di Comunità democratica. Prodi ha enfatizzato l’importanza che il Partito Democratico (Pd) costruisca alleanze, sottolineando che “solo con un processo di apertura e inclusione potremo attrarre nuove risorse e nuova partecipazione”.

Secondo Prodi, il Pd è l’unico partito capace di fornire strumenti e progetti per costruire il futuro all’interno dell’opposizione, evidenziando che è l’unico partito nel centrosinistra con questa capacità. Ha criticato il fatto che l’attuale governo sia il risultato di mancate progettualità e accordi, attribuendo le responsabilità a un’inerzia da parte di alcuni. “Era ora che cominciassimo a parlare, siamo stati muti per troppo tempo”, ha dichiarato, segnalando che la democrazia richiede partecipazione e non può fare affidamento su un singolo leader.

Prodi ha evidenziato un cambiamento strutturale in atto, lamentando la mancanza di risposta da parte del governo: “Nulla, nessun dibattito, nessuno studio, nessuna analisi sistematica.” Ha invitato il Pd a cogliere l’opportunità e il dovere di proporre le soluzioni che il governo attuale non è in grado di fornire. Ha ribadito che solo il Pd può realizzare ciò di cui il paese ha bisogno. Infine, ha concluso con un appello alla necessità di mettere in atto riforme che sono state rese necessarie dai cambiamenti e dai progressi tecnici straordinari.

In sintesi, Prodi ha esortato il Pd a porsi come il principale attore dell’opposizione, a lavorare su alleanze e a recuperare una dimensione di dialogo e progettualità, affinché possano emergere proposte concrete in risposta ai bisogni del paese. La partecipazione attiva dei cittadini è stata identificata come fondamentale per il consolidamento della democrazia, mentre una gestione centralizzata e autoritaria della politica è considerata dannosa. Prodi ha, quindi, tracciato un quadro di critica verso l’attuale scenario politico, evidenziando le responsabilità del Pd nel costruire un’alternativa concreta e come unico partito in grado di affrontare le sfide future.