Carmela Pace è stata eletta oggi dal Consiglio Direttivo dell’Unicef Italia presidente nazionale. “È la prima donna a ricoprire questa importante carica nella storia della nostra organizzazione in Italia – sottolinea l’Unicef – La nomina è avvenuta nel giorno del 74° anniversario della nascita dell’Unicef, il Fondo delle Nazioni Unite per l’Infanzia, nato nel 1946 per aiutare i bambini europei al termine della Seconda Guerra Mondiale e diventato dal 1953 una struttura permanente delle Nazioni Unite per contribuire a migliorare le condizioni di vita dei bambini di tutto il mondo”.

Fonte