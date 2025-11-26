10.3 C
Unicef e volley uniscono forze in Italia

Unicef e volley uniscono forze in Italia

In una domenica di risultati sportivi non soddisfacenti per la Yuasa Battery, è arrivato un messaggio di solidarietà forte e significativo dall’abbraccio simbolico all’Unicef, che celebrava la Giornata mondiale dell’infanzia. Il mondo M&G Scuola Pallavolo ha voluto fortemente la presenza dello stand dell’Unicef.

Per la prima volta, il Comitato Provinciale Unicef di Fermo ha partecipato a una partita di Superlega, accolto con entusiasmo dai presenti. La presidente Marina Vita guidava la delegazione Unicef e ha dichiarato: “Per noi è stata una prima volta e ci siamo trovate ad operare in seno a un evento sportivo importante come una partita di Superlega. Ciononostante, tante persone si sono avvicinate al nostro banchetto per contribuire alla raccolta fondi destinati a combattere la malnutrizione infantile nel mondo e a garantire il rispetto dei diritti dei minori sanciti dalla Convenzione Onu”.

Tante pigotte, gadget e sorrisi sono stati piccoli gesti che diventano grandi quando parlano di infanzia e diritti negati. La Yuasa Battery ha dimostrato sensibilità alla solidarietà, accogliendo l’Unicef a braccia aperte. Un grazie enorme è stato rivolto alla Società, al presidente Rossano Romiti e alle volontarie e volontari che hanno presenziato lo stand.

Le parole raccontano non solo il successo dell’iniziativa, ma anche la passione e l’impegno delle persone coinvolte, soprattutto i volontari che hanno animato lo stand con competenza e calore umano. Un’unione di intenti tra volley e solidarietà dimostra come lo sport possa essere un ponte verso la consapevolezza, un amplificatore di messaggi sociali e un’occasione per stringere alleanze concrete a favore della comunità.

