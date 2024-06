Unicamillus, nuovo bando corso laurea magistrale in Scienze Nutrizione

E’ stato pubblicato il nuovo bando 2024-2025 dell’Università UniCamillus per richiedere l’iscrizione al corso di Laurea Magistrale in Scienze della Nutrizione, il cui piano di studi si propone di formare professionisti esperti di nutrizione, dietetica e dietologia. Il percorso in Scienze della Nutrizione umana di UniCamillus prospetta due anni accademici di lezioni in modalità mista, prevalentemente online, senza obbligo di frequenza e con sessioni registrate, in modo da rendere il corso compatibile con gli impegni quotidiani degli studenti: trattandosi di un corso di laurea magistrale, i frequentanti sono già laureati e dunque, in molti casi, si tratta anche di professionisti che hanno bisogno di conciliare carriera e studio.

L’accesso al corso è a numero limitato, con una selezione basata sui titoli a cui possono partecipare tutti coloro che posseggono una laurea in Farmacia, Scienze Motorie, Dietistica, Scienze Biologiche, Medicina e Scienze e Tecnologie alimentari, nonché altri laureati che dispongano di 48 cfu (crediti formativi universitari) specificati nel bando. La prova si terrà in sede, nell’aula informatica della sede romana di UniCamillus, e consisterà in un questionario di 30 domande a risposta multipla su discipline biomediche. I posti disponibili sono 65.

Il panorama lavorativo a cui dà accesso il corso di laurea in Scienze della nutrizione è molto vasto, considerando che la figura del nutrizionista può trovare impiego non solo come libero professionista, ma anche nella sanità pubblica e privata, nelle aziende alimentari e farmaceutiche e per insegnare materie scientifiche, senza dimenticare la possibilità di accedere all’ordine professionale dei biologi (previo superamento dell’esame di Stato). Per iscriversi al test, è necessario presentare la domanda di partecipazione online al link https://unicamillus-studenti.gomp.it, entro e non oltre le ore 13:00 del 10 settembre 2024. La prova scritta si terrà nella giornata del 13 settembre, e la graduatoria sarà pubblicata sul sito istituzionale dell’Ateneo entro il 20 settembre. Per informazioni, è possibile scrivere a infocenter@unicamillus.org.