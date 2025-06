Unica Radio EYE 2025: la voce giovane dall’Europa

Unica Radio è stata selezionata per trasmettere un podcast live dal Parlamento europeo durante l’European Youth Event (EYE) 2025, in programma il 14 giugno alle 14:45. Questo evento biennale riunisce giovani da tutta l’Unione europea per incontri, dibattiti e performance artistiche.

Il podcast sarà parte del palinsesto di Europarl Radio, dedicato alla comunicazione con il mondo giovanile, e verrà trasmesso in diretta sulla pagina Facebook del Servizio Traduzioni del Parlamento Europeo. La trasmissione includerà interviste a europarlamentari, professionisti della comunicazione e vincitori di un contest europeo dedicato ai podcast giovanili più innovativi.

Il tema del podcast di Unica Radio è l’identità europea vista dalle nuove generazioni sarde. In dodici minuti, il racconto esplora esperienze personali, insularità e memorie storiche, creando un legame tra il locale e l’europeo. Il formato scelto promuove una comunicazione inclusiva e l’utilizzo della lingua italiana come mezzo di connessione culturale, attivando empatia e senso di appartenenza.

La partecipazione di Unica Radio all’EYE rappresenta una vetrina internazionale per la radiofonia universitaria italiana, che guadagna visibilità nel contesto istituzionale europeo. La diretta dell’EYE sarà disponibile il 13 e 14 giugno, dalle 11:00 alle 17:00 e dalle 10:00 alle 17:00, rispettivamente, con ospiti come la vicepresidente del Parlamento europeo Sabine Verheyen.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.unicaradio.it