Unica Leader Ue Presente: Un’Interrogativo Necessario

La segretaria del PD, Elly Schlein, ha critico aspramente Giorgia Meloni per la sua partecipazione alla cerimonia di insediamento del presidente americano Donald Trump. Schlein ha sollevato dubbi sulla capacità di Meloni di proteggere gli interessi nazionali e ha messo in discussione l’assenza di una delegazione dell’Unione Europea all’evento. Meloni è stata l’unica leader europea presente, affiancata da politici di estrema destra.

La segretaria del PD ha espresso preoccupazione anche riguardo alle prime dichiarazioni di Trump, temendo che possano avere ripercussioni sulle relazioni internazionali e sull’economia italiana. In particolare, ha evidenziato il rischio di dazi sulle esportazioni italiane, che potrebbero danneggiare l’economia del Paese. Inoltre, ha criticato le misure interne al governo Trump, come deportazioni e la cancellazione dello Ius soli e delle politiche di genere.

Nel corso dell’intervista, Schlein ha anche toccato il tema dei referendum approvati dalla Corte Costituzionale, compreso quello contro il Jobs Act. Ha sottolineato il suo impegno nel firmare referendum per ridurre da 10 a 5 anni il periodo di residenza necessaria per chiedere la cittadinanza italiana. Infine, ha commentato la bocciatura del referendum per l’autonomia differenziata, richiamando l’attenzione sulla necessità di proteggere diritti fondamentali e l’unità del Paese.