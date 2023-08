UNICA Biancheria da letto – 100% Cotone – Certificato – LENZUOLO MATRIMONIALE – 240X290 CM – CONFEZIONE DA 5 PEZZI

Biancheria da letto in puro cotone di ottima qualità, il che rende il prodotto estremamente morbido al tatto. Certificato. Tessuto resistente e traspirante, ideale contro la proliferazione batterica. Articolo utilizzabile per Hotel, B&B, strutture ricettive. Lavabile in lavatrice (max 60°). Resistente ad asciugatura a tamburo. Si sconsiglia il lavaggio a secco.

– Composizione: cotone puro 100%– Titolo filo ordito: 20/1 cotone ring– Titolo filo trama: 20/1 cotone ring– Numero fili ordito: 24– Numero fili trama: 24– Colore: biancoLENZUOLO MATRIMONIALE – 240X290 CM – CONFEZIONE DA 5 PEZZI

64,99 €