Unghie da record: una donna le ha 13 metri

“Unghie record: in tutto quelle di Diana misurano 13 metri“. Titola così un’editoriale pubblicato sull’ultimo numero del settimanale Nuovo diretto da Riccardo Signoretti. Il confronto, ovviamente, viene poi fatto con quelle di Elenoire Ferruzzi.

“Al suo confronto le unghie dell’ex gieffina vip Elenoire Ferruzzi sembrano addirittura cortissime” – si legge – “A detenere il record mondiale per le unghie più lunghe è Diana Armstrong, di 64 anni, una donna americana che vive nel Minnesota. Per conquistare il primato le ha fatte crescere ininterrottamente per 25 anni arrivando a raggiungere i 13 metri complessivi”.

Nell’articolo anche un virgolettato della Armstrong che svela come riesce a curarsi le unghie. “Faccio la manicure ogni 5 anni, impiegando dalle 15 alle 20 boccette di smalto. L’ultima volta che le ho dipinte ci sono voluti quattro giorni. Fra le difficoltà? Non riesco più a guidare“.

Diana Armstrong non è l’unica: su TikTok è diventata virale la manicure di una ragazza che le ha lunghe “solo” 2 metri.

Insomma, Elenoire Ferruzzi è una pivellina in confronto.

Unghie di Elenoire Ferruzzi, la confessione

“Sono mie e le faccio con la resina, l’acrilico” – le parole della gieffina dentro la Casa – “Non vedi che sono storte in alcuni punti? Ovvio che sono mie. Ormai fanno parte di me. Non saprei nemmeno vedermi senza. Però diventa un problema per fare il ritocco. A casa ogni due settimane devo ritoccarle. Qui non so come farò. Io ora devo chiedere a loro coma posso fare dentro. Anche le ciglia finte, sono belle da bambola queste, ma a casa devo ritoccarle e vado. Quando sono a Milano non è mica un problema. Qui non so come farò anche con queste. Poi andrò a chiedere meglio. Comunque non ho potuto portare varie cose, abiti e anche occhiali. Sì per la questione dei marchi. Ti pare che taglio un’etichetta? Tu lo capisci che un abito con l’etichetta tagliata lo puoi buttare perché non vale più niente? No non vale più niente”.

Ecco la donna che ha le unghie più lunghe del mondo: