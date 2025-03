Ungheria, Pride 2025 Sotto Attacco: I Gruppi per i Diritti LGBTQAI+ Pronti alla Resistenza

Dopo le dichiarazioni del primo ministro ungherese Viktor Orbán, che ha definito l’organizzazione del Budapest Pride del 2025 uno spreco di tempo e denaro, i gruppi per i diritti delle persone LGBTQIA+ si preparano a combattere contro il governo. Le associazioni, già impegnate in precedenti battaglie per i diritti civili, manifestano determinazione e resilienza di fronte a queste dichiarazioni. La situazione in Ungheria continua a destare preoccupazione, con un crescente clima di ostilità nei confronti della comunità LGBTQIA+. Le organizzazioni stanno mobilitando le loro risorse e i loro membri per resistere a qualsiasi tentativo di soppressione dei diritti e della visibilità di queste persone. Questo nuovo attacco alla comunità non è isolato, ma si inserisce in una serie di provvedimenti e politiche da parte del governo ungherese che limitano la libertà e i diritti fondamentali. L’atmosfera di tensione e l’engagement delle organizzazioni mostrano una chiara volontà di non arrendersi e di continuare a lottare per una società più inclusiva e giusta. L’attesa è per una risposta significativa da parte della comunità e dei suoi alleati.