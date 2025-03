Ungheria, Orbán: ‘Budapest rifiuta di essere coinvolta nella guerra e dice no all’adesione dell’Ucraina’

Il primo ministro ungherese Viktor Orbán ha ribadito la posizione del suo governo riguardo al conflitto in Ucraina, dichiarando che Budapest non si lascerà trascinare dall’Unione Europea nella guerra. Orbán ha espresso il suo dissenso nei confronti degli aiuti militari forniti dall’Ue all’Ucraina e ha sottolineato la sua intenzione di mantenere buone relazioni con la Russia, in particolare con il presidente Vladimir Putin. Il premier ungherese ha dichiarato che l’Ungheria non sosterrà l’adesione dell’Ucraina all’Unione Europea, mantenendo una linea di neutralità nella crisi in corso. Questa posizione riflette la strategia di Orbán di distanziare Budapest dalle politiche di sostegno militare adottate dagli altri Stati membri dell’Ue. La sua dichiarazione evidenzia anche una continua avversione alle pressioni occidentali, cercando di preservare i legami economici e politici con Mosca. Il governo ungherese, dunque, conferma la sua linea conservatrice e scettica nei confronti dell’integrazione ucraina e del coinvolgimento militare europeo, scegliendo un approccio più cauto e pragmatico nella gestione delle relazioni internazionali in un contesto di crescente tensione.