A distanza di cinque anni dall’iconico unfollow di massa a Sara Affi Fella per aver osato prendere in giro la redazione di Uomini & Donne, oltreoceano ne è partito un altro: quello per Sam Asghari, l’ormai ex marito di Britney Spears.

Sam Asghari, infatti, sta perdendo moltissimi follower su Instagram tutti ottenuti grazie alla sua relazione con la cantante. Relazione che è nata nel 2016 durante le riprese del video Slumber Party. In questi sette anni i due hanno portato avanti la loro relazione alla luce del sole, hanno provato ad avere un figlio (lei era rimasta incinta, ma ha avuto un aborto spontaneo) e nell’estate del 2022 si sono sposati. Fino alla rottura di un paio di settimane fa.

Sam Asghari ha chiesto riservatezza sulla rottura con Britney Spears, ma i media parlando di tradimento da parte di lei, richiesta di mantenimento e botte ricevute nella notte. Un paio di giorni fa una persona che lo conosce ha pure vuotato il sacco raccontando di presunte prese in giro da parte di lui.

“Trovo che sia assurdo il fatto che Sam stia affermando che Britney lo abbia tradito sapendo molto bene cosa lui facesse dal primo momento. Aveva messo in chiaro le sue intenzioni per ottenere fama quando ha iniziato a frequentarsi con lei. È stato disonesto con lei sin dall’inizio e ci rideva su con i suoi clienti in palestra. I suoi colleghi, gli altri personal trainer lo supportavano in ogni sua mossa”.

Gravissime accuse contro Sam Asghari: “Molestie, tradimenti, derideva Britney e la sfruttava” https://t.co/mJzXoglWdk — BICCY.IT (@BITCHYFit) August 19, 2023

Unfollow di massa per Sam Asghari che perde migliaia di follower, comprese Madonna e Paris Hilton

Al momento Sam Asghari sta perdendo migliaia di follower al giorno e sta per scendere sotto i 3 milioni di seguaci.

Sam Asghari is losing followers on Instagram. He is close to falling below 3 million. pic.twitter.com/HJkNO9qipW — Britney Stan ✨ (@BritneyTheStan) August 20, 2023

Fra le celebrità che hanno aderito all’unfollow di massa anche Madonna e Paris Hilton, grandi amiche di Britney Spears. Ma anche Selena Gomez, Lindsay Lohan, Kesha e Drew Barrymore.



Madonna has unfollowed Sam Asghari pic.twitter.com/CXxLN8ME6e — Britney Stan ✨ (@BritneyTheStan) August 18, 2023