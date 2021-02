Nei prossimi mesi le spiagge dell’Honduras si prepareranno ad accogliere due cast: quello de L’Isola dei Famosi e quello di Supervivientes. I due reality, tuttavia, non si incroceranno dato che quello spagnolo partirà non appena sarà eletto il vincitore di quello italiano.

E se il cast della versione italiana è top secret (l’unica certezza è che non ci sarà Floriana Secondi, nonostante si sia auto-candidata), in quello spagnolo dovrebbe sbarcare Valeria Marini, già corteggiata l’anno scorso quando alla fine gli preferì il Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini.

“Mi avevano chiamato per andare a Supervivientes in Spagna ma ho detto no, dura 15 settimane!” – aveva dichiarato Valeria Marini nella Casa del Grande Fratello Vip nel 2020 – “Molto meglio qua. L’Isola dei Famosi mi piace ma è faticosa, io vengo da una stagione di stanchezza a teatro, mi sono ammazzata di lavoro: Natale, Capodanno.. e quando avevo un giorno libero avevo una serata!”.

A rivelare il curioso retroscena è stato Santo Pirrotta ospite a Ogni Mattina di Adriana Volpe.

“In Spagna per Supervivientes hanno pescato un’italiana: la nostra Valeria Marini, che sbarcherà in Spagna e farà Supervivientes. Glielo avevano proposto già due anni fa, stavolta invece pare abbia le valigie già pronte”.

Valeria Marini non è certo la prima italiana a partecipare alla versione spagnola de L’Isola dei Famosi, in passato lo hanno fatto anche Carmen Russo, Valerio Pino, Elisa De Panicis e Paola Caruso, senza dimenticare tutti gli altri italiani celebri là ma totalmente sconosciuti nel nostro paese, come Mario D’Amico e Tony Spina