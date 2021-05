Le giornate si allungano, le temperature si alzano e tutti, dai bambini agli anziani, riusciamo a goderci il piacere di stare all’aria aperta. Ma anche la bella stagione ha i suoi nei: col caldo e l’umidità arrivano le zanzare. Come sfuggire alle loro fastidiose, pruriginose punture?

Quattro le azioni consigliate dagli esperti: coprirsi con vestiti lunghi e affidarsi a metodi di barriera come le zanzariere, stare al chiuso nei momenti di massima attività degli insetti, eliminare i luoghi in cui le zanzare possono riprodursi e – ultimo ma non ultimo – usare repellenti appropriati.

Sono proprio i repellenti la strategia difensiva più gettonata, indispensabili durante gite e escursioni così come in semplici cene all’aperto. Sul mercato ce ne sono tantissimi, da avere davvero l’imbarazzo della scelta, ma proprio per questo potrebbe essere difficile districarsi e capire quale sia il migliore per noi.

Molto diffusi sono i prodotti a base di composti chimici, come la dietiltoluamide (DEET) e l’icaridina, a varie concentrazioni. Sono efficaci, ma bisogna prestare molta attenzione al loro utilizzo seguendo alla lettera le istruzioni d’uso: ci sono infatti segnalazioni che possano provocare irritazioni cutanee e agli occhi anche gravi. Per questo, per precauzione, alcune società scientifiche li sconsigliano per i bambini piccoli, prevedendo l’impiego per i più grandi solo a basse concentrazioni. Non va inoltre tralasciato l’impatto ambientale dei composti chimici: quando li laviamo via dalla nostra pelle e dai vestiti, possono finire nelle riserve d’acqua e nel suolo e potrebbero influire sulla vita di pesci e invertebrati.

I repellenti a base di oli essenziali naturali al 100% possono essere una scelta migliore per le pelli delicate dei bambini e per chi ha già manifestato intolleranza verso i tradizionali chimici. Un po’ di attenzione è comunque d’obbligo, perché anche un repellente contro le zanzare completamente naturale, se spruzzato o spalmato direttamente sulla cute, può dare reazioni allergiche.

Qui la tecnologia viene in aiuto, proponendo soluzioni patch che non prevedono il contatto diretto delle sostanze repellenti con la pelle e che quindi non causano rischio di irritazioni. Invece di spray, roll-on e salviette, basta applicare una specie di cerotto che rilascia gli oli essenziali sgraditi alle zanzare.

Cer’8 dell’italiana Larus Pharma funziona proprio così: schiacciando la superficie dell’innovativo cuscinetto adesivo, le sue microcapsule si rompono e rilasciano le sostanze naturali repellenti per le zanzare, per una protezione efficace fino a 6 ore. Il cerotto può essere posizionato sugli abiti, sui mobili o sulla pelle senza che gli oli essenziali di citronella e eucaliptus citriodora vi entrino a contatto diretto. Questo lo rende sicuro e adatto a tutta la famiglia, anche ai bambini nei primi mesi di vita. Il sistema di Cer’8 è brevettato, l’efficacia testata da autorevoli istituti di ricerca internazionali, e grazie anche alla sua praticità e facilità di utilizzo è uno degli anti-zanzara più venduti al mondo. Un occhio di riguardo all’ambiente: la confezione è Eco Friendly, con busta in plastica 100% compostabile e biodegradabile, cartoncino in carta 100% riciclata, astuccio in carta riciclata FSC, per un risparmio di 26.000 mq di plastica e 19.000 mq di carta (pari all’area di 8 campi di calcio) all’anno.