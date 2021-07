“Oggi è una giornata storica per l’Italia: Montecatini Terme è iscritto nella lista del patrimonio Unesco” così il sottosegretario alla Cultura Lucia Borgonzoni, che sta partecipando in collegamento da Roma alla sessione del 44/o Comitato del Patrimonio Mondiale riunito a Fuzhou, in Cina. “Montecatini Terme – dice Borgonzoni -, che rientra in una candidatura transanazionale “The Great Spas of Europe” assieme ad altri 7 Stati, è l’esempio di sistema termale italiano unico, da tutelare e valorizzare. Il riconoscimento – conclude – è il risultato di un impegnativo percorso compiuto dal Ministero della Cultura e dal Comune”.

Queste le aprole scritte su Facebook dal sindaco Luca Baroncini: “Sono onorato, emozionato e felice! Un vero orgoglio per la nostra città e per tutto il Paese”.

Nella sessione di oggi era in programma, appunto, la presentazione della candidatura transnazionale di Montecatini Terme per le “Great SPAs of Europe” (Italia, Repubblica Ceca, Regno Unito, Francia, Germania, Austria, Belgio) e per l’Italia di Padova “Urbs Picta. Giotto, la Cappella degli Scrovegni e i cicli affrescati del Trecento”. Presenti il Sottosegretario di Stato Lucia Borgonzoni, che interverrà durante la sessione per presentare la candidatura di Padova, il sindaco di Padova Sergio Giordani e il sindaco di Montecatini, Luca Baroncini.

“The Great Spas of Europe – si legge sul sito dell’associazione – è un gruppo di undici città termali in sette paesi, candidato come “sito” seriale e transnazionale alla Lista del Patrimonio Mondiale UNESCO. Il sito – undici luoghi sviluppati attorno a sorgenti minerali – offre una testimonianza eccezionale di una tipologia urbana e di un movimento culturale senza precedenti: la città termale. The Great Spas of Europe segna in questo modo i più grandi sviluppi di questo fenomeno”.