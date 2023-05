Unendo neuroscienze e antiche tradizioni millenarie, Daniel Lumera traccia un pe…

Unendo neuroscienze e antiche tradizioni millenarie, Daniel Lumera traccia un percorso efficace e rivoluzionario per riconnetterci con il nostro stato di benessere naturale, ristabilire i ritmi e l’armonia dell’intero organismo e della nostra vita, e tornare così alla via “semplice” che abbiamo dimenticato e che oggi le ultime ricerche scientifiche stanno riscoprendo come la più efficace medicina naturale.

Il tutto, nell’arco di 28 respiri. Trovate “28 respiri per cambiare vita” in libreria e online da oggi, 9 maggio.