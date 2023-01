Undisputed, annunciata la data d'uscita in anteprima su Steam

Steel City Interactive ha annunciato l’inizio dell’Early Access per Undisputed, nuovo simulatore di boxe che nelle intenzione del publisher mira ad essere il più autentico fino ad oggi. L’inizio dell’Early Access su Steam è atteso per il 31 gennaio 2023. Per la fase di Early Access, il gioco presenterà un elenco di oltre 50 personaggi giocabili tra cui Tyson Fury, Canelo Alvarez, Deontay Wilder, Katie Taylor e una divisione femminile a tutti gli effetti in sei luoghi di combattimento diversi, tra cui un’arena e la palestra di Coldwell. I giocatori possono giocare a Undisputed offline contro amici o avversari IA oppure possono accedervi online per competere per un posto nelle classifiche. Lo sviluppatore Steel City Interactive, con sede a Sheffield, sta collaborando con i brand più importanti della boxe, tra cui il World Boxing Council, il British Boxing Board of Control, Empire e altri. Tra le caratteristiche principali del gioco lo sviluppatore segnala: meccaniche di gioco di gambe personalizzabili, incluso un modificatore di movimento lento per aiutare i giocatori a muoversi sul ring con facilità; più di 60 colpi individuali, che permettono ai giocatori di tirare pugni da più angolazioni e direzioni, fare delle finte per preparare una trappola e contrattaccare; ricche meccaniche per la difesa, con la possibilità di schivare i pugni, ondeggiare, schivare e bloccare.