Undici ritratti, undici casi studio portati sulla pagina dalla psichiatra e psic…

Undici ritratti, undici casi studio portati sulla pagina dalla psichiatra e psicoterapeuta forense Gwen Adshead in collaborazione con la scrittrice Eileen Horne.

Adshead e Horne si avvicinano a undici menti criminali, pazienti dell’ospedale psichiatrico di massima sicurezza di Broadmoor, in Inghilterra, per mettere in discussione il nostro concetto di «male»: anche dietro le storie più buie c’è un principio di luce.