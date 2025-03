Undici geni chiave associati alla neurotossicità dei PFAS

Le sostanze chimiche per e polifluorurate (PFAS), note come “chimiche per sempre”, rappresentano una minaccia persistente per l’ambiente e la salute umana. Utilizzate in prodotti come pentole antiaderenti e schiume antincendio, i PFAS si accumulano nell’ambiente e nei tessuti umani, resistendo alla degradazione. Un recente studio dell’Università di Buffalo ha identificato undici geni che potrebbero rivelare il meccanismo della loro neurotossicità, pubblicato sulla rivista ACS Chemical Neuroscience.

I ricercatori hanno esaminato le alterazioni nei geni e nei lipidi delle cellule neuronali esposte a sei tipi di PFAS, tra cui il PFOA, considerato altamente pericoloso. Dopo 24 ore di esposizione, è emerso che oltre 700 geni erano significativamente influenzati, indicando il PFOA come il più tossico. Undici geni hanno mostrato risposte uniformi a tutti i PFAS: il fattore neurotrofico mesencefalico derivato dagli astrociti (MANF), essenziale per la sopravvivenza neuronale, ha mostrato una costante riduzione dell’espressione, aumentando il rischio di malattie neurodegenerative; mentre la proteina TXNIP, che attiva processi di morte cellulare, ha mostrato un aumento dell’espressione.

Lo studio dimostra che i PFAS non possono essere trattati come una classe unica, poiché ogni composto ha effetti distinti. Nonostante i rischi, eliminarli dall’uso quotidiano è complicato a causa della loro indispensabilità in settori come la produzione di semiconduttori. Gli scienziati stanno valutando alternative con PFAS a catena corta, meno persistenti, ma la loro efficacia e i potenziali effetti sulla salute richiedono ulteriori studi. Questa ricerca rappresenta un passo importante nella comprensione dei PFAS e nella ricerca di modi per ridurne l’impatto.