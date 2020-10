Quello dentro l’Under 21 è ormai a tutti gli effetti un focolaio di Covid 19. La squada non ha potuto affrontare l’Islanda dopo la positività di due calciatori e un membro dello staff emersa dai test rapidi effettuati subito dopo lo sbarco nel Paese. Al ritorno a Tirrenia, però, i nuovi tamponi hanno evidenziato altri tre casi di contagio.In tutto, dal raduno di una settimana fa, nella Nazionale Under 21 hanno avuto tampone positivo 8 persone, di cui 7 calciatori. Utili ai fini diagnostici i 5 tamponi effettuati in sette giorni. I nuovi positivi sono già stati isolati e presto torneranno con auto privata nelle sedi in cui resteranno isolati.